Зеленский рассказал о советах спецслужб срочно покинуть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне российской спецоперации решил остаться в Киеве. При этом не стал учитывать рекомендации спецслужб и иностранных партнёров покинуть страну, отметил он в беседе с Чешским телевидением.

Все мне сказали [24 февраля], что я немедленно должен уехать. Все — наши [украинские] спецслужбы и наши партнёры, при посредничестве которых к нам поступали сигналы из других стран. Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трёх дней покинул Украину. Каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать, — рассказал украинский президент.

Он добавил, что решение при любых обстоятельствах не покидать Киев принял до 24 февраля. Позже, чтобы люди поверили, что он всё ещё находится в столице Украины, стал распространять соответствующее видео, снятое на улицах Киева.