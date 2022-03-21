Зеленский рассказал о советах спецслужб срочно покинуть Украину
Зеленский: спецслужбы советовали покинуть Украину в течение трёх дней
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:45, 22 марта 2022
Читайте нас в Google Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне российской спецоперации решил остаться в Киеве. При этом не стал учитывать рекомендации спецслужб и иностранных партнёров покинуть страну, отметил он в беседе с Чешским телевидением.
Все мне сказали [24 февраля], что я немедленно должен уехать. Все — наши [украинские] спецслужбы и наши партнёры, при посредничестве которых к нам поступали сигналы из других стран. Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трёх дней покинул Украину. Каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать, — рассказал украинский президент.
Он добавил, что решение при любых обстоятельствах не покидать Киев принял до 24 февраля. Позже, чтобы люди поверили, что он всё ещё находится в столице Украины, стал распространять соответствующее видео, снятое на улицах Киева.
Меня уже раздражало, что постоянно говорили о том, что я куда-то уехал. Это было неприятно, и я сказал, что, если мы будем находиться только в этом [президентском] офисе, так тогда никто не поверит, [что мы находимся в Киеве]. Мы должны выйти на улицу и нас увидят гораздо больше людей, — пояснил Зеленский.