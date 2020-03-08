https://static.news.ru/photo/5383ebd0-611f-11ea-93d6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским журналистам рассказал, насколько сложно ему было достигать договорённостей с президентом России Владимиром Путиным. Речь идёт о переговорах в «нормандском» формате в декабре 2019 года, когда главы российского и украинского государств впервые встретились лицом к лицу.

Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было «нормандского» формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: «Идёт как по маслу»? Но здесь «масла» вообще нет. Всё идёт жёстко, тяжело, с серьёзными шероховатостями, — сказал Зеленский журналистам газеты The Guardian.

Перевод интервью опубликовал сайт офиса украинского президента. В разговоре также была затронута тема радикализма. По мнению украинского президента, российским политикам сложно говорить ему в лицо, что в политику Украины определяют некие радикалы и националисты.

Сегодня очень сложно говорить, что мы не хотим, ограничиваем русскоязычных людей. Ему сложно говорить это обо мне, потому что я с ним говорю по-русски. И вообще я из русскоязычной семьи. Я говорю: «Я не понимаю, о чём Вы говорите. Кто кого ущемляет?» — вспоминает Зеленский.

Встреча «нормандской четвёрки» состоялась в Париже 9 декабря прошлого года. Участие в ней приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В предыдущий раз «нормандский» формат на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине.

На следующий день после саммита глава Украины также заявлял, что с лидером России нелегко вести переговоры. По словам Зеленского, Путин детально разбирает каждый поставленный вопрос и слово. Президент Украины объяснил это «другой природной биомеханикой», писал NEWS.ru.