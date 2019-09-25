Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели неформальную встречу во время официального приёма главы Белого дома и первой леди. Об этом сообщил украинский лидер.

Приём состоялся 24 сентября.

Зеленский опубликовал в Интернете фотографию, где он стоит с Трампом, его супругой Меланией и своей женой Еленой. Глава Украины отметил, что продолжит общение с американским коллегой в рабочем режиме.

Новая встреча Трампа и Зеленского запланирована «на полях» Генассамблеи ООН. Президенты намерены обсудить возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.

Ранее News.ru писал, что Зеленский также пообщался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В ходе диалога политики обсудили подготовку к новой встрече в «нормандском формате».

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