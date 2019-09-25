https://static.news.ru/photo/dd5a756c-df9d-11e9-b247-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели неформальную встречу во время официального приёма главы Белого дома и первой леди. Об этом сообщил украинский лидер.

Приём состоялся 24 сентября.

Зеленский опубликовал в Интернете фотографию, где он стоит с Трампом, его супругой Меланией и своей женой Еленой. Глава Украины отметил, что продолжит общение с американским коллегой в рабочем режиме.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 septembrie 2019

Новая встреча Трампа и Зеленского запланирована «на полях» Генассамблеи ООН. Президенты намерены обсудить возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.

Ранее News.ru писал, что Зеленский также пообщался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В ходе диалога политики обсудили подготовку к новой встрече в «нормандском формате».