Зеленский рассказал о неидеальной демократии в США

https://static.news.ru/photo/f3eb45b8-6435-11eb-bac9-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после того, как в начале января прошли беспорядки в Капитолии. По его словам, это был «сильный удар» по американской демократии.

Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, где власть передаётся мирно, без войн, революций, от одного президента к другому, — отметил украинский лидер в беседе с порталом Axios.

Он добавил, что Украина «пережила две революции», и поэтому понимает, что подобное «может происходить». Однако события в Капитолии, по его словам, говорят о том, что за океаном «всё не идеально».

Я был серьёзно встревожен. Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай бог, жертвы, — подчеркнул Зеленский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский испытывает злость по отношению к бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом он заявил изданию Axios, которое в своём Twitter-аккаунте опубликовало беседу журналиста с украинским президентом. Зеленский отметил, что немного злится, но не назвал причины своей обиды.