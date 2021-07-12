Зеленский рассказал о боязни лидеров ЕС перед Россией

Читайте нас в Google Новости

Многие европейские лидеры решили не участвовать в украинском форуме «Крымская платформа» из-за того, что боятся Россию. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал об этом в интервью изданию «Украина».

Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится, — рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что многие политики поддерживают и сочувствуют Украине и их позвали на это мероприятие, но они не приехали.

Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально, — подчеркнул лидер страны.

Он считает, что форум «Крымская платформа» должен работать каждый год.

Власти Украины объявили о создании «Крымской платформы» в августе 2020 года. Форум должен координировать международные усилия «по возвращению» Крыма в состав Украины. Площадка начнёт работать с 23 августа.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв назвал «бродячим цирком» проекты Украины по возвращению Крыма. По его словам, в Киеве «варят свою поганку, чтобы навредить и создать какие-то иллюзии у малосведущих людей».

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает «Крымскую платформу» «шабашем». По его словам, на саммите Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.