Зеленский рассказал, как Китай отреагировал на предложение по мирному плану Власти Китая проигнорировали предложение Зеленского присоединиться к мирному плану

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти КНР не ответили на его предложение присоединиться к предложенному им мирному плану. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, которая прошла во вторник, 21 марта. По словам Зеленского, которые приводит агентство УНИАН, Китаю по дипломатическим каналам было направлено приглашение принять участие в так называемой формуле мира.

Мы предложили миру нашу формулу мира, и это касается и отношений с Китаем. Китаю мы публично, по дипломатическим каналам, передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ, — сказал Зеленский.

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 назвал десять шагов по установлению мира. Предложения состояли из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

В конце февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, в нем говорится в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, необходимости снижения рисков ядерного конфликта.