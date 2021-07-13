Зеленский рассказал об итогах встречи с Меркель в Берлине

Украинский президент Владимир Зеленский остался доволен итогами встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождения во взглядах по «Северному потоку — 2». Об этом политик заявил на конференции «Украина 30. Гуманитарная политика».

Я в целом удовлетворён нашей встречей, она была неожиданно долгой, более четырёх часов, — рассказал Зеленский.

По его словам, в первой части мероприятия поднимались некоторые важные вопросы, а также была проговорена повестка дня, а во второй части политики развёрнуто поговорили о важных вещах.

Да, у нас разные взгляды касательно «Северного потока», но тем не менее я считаю, что мы привели много аргументов, — сообщил политик.

Он напомнил, что Меркель будет встречаться с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне, где они обсудят строительство газопровода, а также поговорят о том, что проект конкретно принесёт Европе и как гарантировать энергетическую безопасность Украины.

Ранее Зеленский встречался у немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе беседы они обсудили реформы, проводимые Киевом.