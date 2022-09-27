Зеленский рассказал, чего ожидает от ЕС после референдумов в Донбассе

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после проведения референдумов в Донбассе ожидает, что Евросоюз усилит санкционный режим против Москвы, а также увеличит поставки вооружений Киеву. Глава государства добавил, что Брюссель должен дать Кремлю четкий сигнал в случае признания Россией результаты референдумов. Франция, по его словам, также должна поддержать Украину в вопросе вступления страны в Европейский союз, сообщила пресс-служба администрации президента.

Мы ожидаем как мощных санкций в восьмом санкционном пакете ЕС против России, так и отдельных четких сигналов по поводу того, что будет, если Российская Федерация признает эти референдумы, — рассказал Зеленский.

Президент напомнил о важности усиления военной поддержки Киева.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Киев бросил все силы на срыв голосования на референдумах. По его мнению, ВСУ хотят прорвать фронт, при этом самая опасная ситуация создалась в районе Красного Лимана. Кнутов подчеркнул, что ВСУ пытаются окружить город, чтобы продолжить продвижение вглубь ДНР и ЛНР, также большие силы украинцев для прорыва фронта собраны в районе Угледара.