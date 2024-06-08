Зеленский рассказал Байдену о тайных подробностях с поля боя Зеленский сообщил, что Байдену нужно услышать тайные подробности с поля боя

Фото: Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с коллегой Джо Байденом ситуацию на поле боя, следует из расшифровки на сайте Белого дома. Глава государства отметил, что не будет делиться всеми подробностями с прессой, однако есть некоторые детали, которые должен услышать только американский лидер.

И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас, — заявил Зеленский.

Также в беседе с Байденом украинский президент отметил, что хочет поговорить о противовоздушной обороне страны. Он выразил благодарность за участие США в предстоящем саммите и добавил, что на мероприятие прибудут представители порядка ста стран.

Ранее профайлер Денис Давыдов заявил, что Зеленскому важнее реакция госсекретаря США Энтони Блинкена, чем американского лидера или министра обороны страны Ллойда Остина. По его словам, украинскому лидеру было все равно, что говорит президент США на встрече во Франции. Он также отметил, что Байден чувствует себя уверенно и не испытывает чувства вины перед Зеленским за задержку военной помощи.