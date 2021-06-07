Зеленский рассчитывает встретиться с Байденом раньше Путина

https://static.news.ru/photo/6339afe6-c722-11eb-9bec-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с президентом США Джо Байденом до начала российско-американского саммита. При этом в интервью Axios он отметил, что представители Белого дома не консультировали его о саммите в Женеве.

Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону. Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жёсткого графика это может не произойти, но выбор остаётся только за ним, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что как гарант украинской Конституции готов «защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты». Именно об этом Зеленский и хотел бы поговорить с Байденом на встрече, которая, по его словам, возможна «в той или иной форме».

Ранее стало известно, что главе Белого дома Джо Байдену стоит поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне встречи с лидером России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал первый украинский президент Леонид Кравчук. Он уверен, что во время встречи лидеров государств будет подниматься тема Украины, поэтому о происходящем в стране советует осведомиться у её президента.