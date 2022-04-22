Зеленский раскритиковал генсека ООН за решение сначала посетить Москву

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сначала посетить Москву, а потом приехать в Киев. Своё негодование глава украинского государства выразил на пресс-конференции, проходившей на одной из станций Киевского метрополитена, пишет «Коммерсант».

Украинский лидер призвал западных партнёров приезжать на Украину «с реальной помощью», добавив, что его страна — не место для «трагических селфи».

Мне кажется, логичнее было бы сначала побывать в Украине, увидеть это, и уже с этим ехать в Россию и говорить с ней. Мне кажется, это просто алогично, — выразил своё негодование планами генсека ООН Зеленский.

Антониу Гутерриш намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным 26 апреля. После этого, 28 апреля, у главы Организации запланирована встреча с Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Украина — не страна для трагических селфи. Приезжайте в Украину с реальной помощью, — поставил ультиматум президент Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет лично встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, чтобы остановить спецоперацию в своей стране. Он подчеркнул, что не боится встречи с Путиным, так как просто «не имеет на это права».