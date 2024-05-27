Зеленский: Путин мог договориться о захвате Украины с другими странами

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин мог иметь договоренности о захвате Украины с другими странами, предположил украинский лидер Владимир Зеленский. В интервью The New York Times он заявил, что решение Путина о начале СВО на Украине может объясняться тем, что в Кремле были уверены в отсутствии каких-либо последствий этого шага.

Путин знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами. И об этом я даже не хочу думать, потому что это не партнерство тогда, а игра за спиной, и это предательство, полное предательство, — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что ему бы не хотелось верить в это, поэтому он придерживается версии о том, что Путин просто был уверен в том, что никто не будет помогать Украине.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина представит на «мирной конференции» в Швейцарии три из десяти пунктов своей «формулы мира». К ним относятся положения о продовольственной и ядерной безопасности, а также предложение об обмене пленными по схеме «всех на всех».

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев заманивает страны на конференцию в Швейцарии, чтобы они сыграли роль массовки для «семейной фотографии» и поддержали ультиматум, который потом предъявят России. Он подчеркнул, что это не имеет ничего общего с дипломатией.