Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом.
По данным издания «Страна.ua», в ходе беседы Зеленский подчеркнул значимость поддержки США для укрепления обороноспособности Украины. Он также выразил надежду, что в 2020 году объёмы помощи со стороны Вашингтона возрастут.
Пенс в свою очередь отметил прогресс в проведении масштабных реформ и поддержал усилия новой украинской власти.
Ранее стало известно, что Вашингтон выделит $300 млн на военную помощь Украине, из которых $100 млн предусмотрено на покупку летального вооружения. Кроме того, США направят в Киев противокорабельные ракеты и боеприпасы для береговой обороны.
Как писал News.ru, Украина ранее получила от США средство обнаружения огневых позиций противника. Вашингтон передал Киеву два современных контрбатарейных радара.