https://static.news.ru/photo/c421daee-da67-11e9-adaf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По данным издания «Страна.ua», в ходе беседы Зеленский подчеркнул значимость поддержки США для укрепления обороноспособности Украины. Он также выразил надежду, что в 2020 году объёмы помощи со стороны Вашингтона возрастут.

Пенс в свою очередь отметил прогресс в проведении масштабных реформ и поддержал усилия новой украинской власти.

Ранее стало известно, что Вашингтон выделит $300 млн на военную помощь Украине, из которых $100 млн предусмотрено на покупку летального вооружения. Кроме того, США направят в Киев противокорабельные ракеты и боеприпасы для береговой обороны.

Как писал News.ru, Украина ранее получила от США средство обнаружения огневых позиций противника. Вашингтон передал Киеву два современных контрбатарейных радара.