Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В турецком курортном городе Фетхие при прыжке с горы Баба и полёте на параплане погиб инструктор. В тандеме с ним летел россиянин Михаил Малышев, который приземлился с запасным парашютом.

Основной купол по неизвестной причине не раскрылся, после чего инструктор открыл запасной. Верёвки, держащие мужчину, оборвались, и он рухнул в море с высоты около 500 метров, сообщает Hurriyet. Туристу из...