Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России. Об этом он заявил в Киеве в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия».
Пока не будет мира, должны сохраняться санкции, — цитирует украинского лидера ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Европейский союз продлил индивидуальные санкции против Российской Федерации. Они будут действовать до 15 марта 2020 года. Документ подразумевает заморозку активов и ограничение на поездки. В настоящий момент меры распространяются на 170 физических и 44 юридических лица.