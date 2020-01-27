Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смерть двух военнослужащих — свидетельство продолжения войны на востоке страны.
Политик напомнил, что в текущем году в Донбассе погибли 11 украинских военных, и отметил, что попытаться завершить войну надо с «ещё большими усилиями». Представители вооружённых сил Украины заявили 26 января о 12 обстрелах. Один из погибших был убит во время обстрела, другой — подорвался,
Как писал NEWS.ru ранее, глава Украины Владимир Зеленский назвал главной целью своего президентства мир в Донбассе. Именно это побудило его возглавить Украину.
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