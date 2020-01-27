https://static.news.ru/photo/48af0e60-328a-11ea-8015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смерть двух военнослужащих — свидетельство продолжения войны на востоке страны.

Политик напомнил, что в текущем году в Донбассе погибли 11 украинских военных, и отметил, что попытаться завершить войну надо с «ещё большими усилиями». Представители вооружённых сил Украины заявили 26 января о 12 обстрелах. Один из погибших был убит во время обстрела, другой — подорвался, передаёт «Политика Сегодня».

Как писал NEWS.ru ранее, глава Украины Владимир Зеленский назвал главной целью своего президентства мир в Донбассе. Именно это побудило его возглавить Украину.