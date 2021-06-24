Зеленский продлил санкции против ряда российских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции в отношении российских телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», НТВ, а также Первого канала. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Данное решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 18 июня. Этим же документом Зеленский
Также санкции продлены в отношении генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. Им по-прежнему запрещено посещать Украину.
Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против нескольких российских топ-менеджеров. В чёрный список
Также президент Украины ввёл в действие решение о санкциях против банков России. В чёрный список, в частности, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Срок действия ограничений — три года. Кроме того, под действие санкций подпадают Центральный республиканский банк Донецкой народной республики и Государственный банк Луганской народной республики.