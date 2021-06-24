Зеленский продлил санкции против ряда российских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции в отношении российских телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», НТВ, а также Первого канала. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Данное решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 18 июня. Этим же документом Зеленский продлил ограничительные меры в отношении компании «Вертолёты России», нескольких благотворительных фондов, конструкторских бюро, международного союза общественных объединений «Всевеликое войско донское», общественного движения «Русский выбор».

Также санкции продлены в отношении генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. Им по-прежнему запрещено посещать Украину.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против нескольких российских топ-менеджеров. В чёрный список включены Сергей Чемезов, Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Роман Ротенберг и другие.

Также президент Украины ввёл в действие решение о санкциях против банков России. В чёрный список, в частности, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Срок действия ограничений — три года. Кроме того, под действие санкций подпадают Центральный республиканский банк Донецкой народной республики и Государственный банк Луганской народной республики.