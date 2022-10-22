Зеленский призвал Запад ударить по Кремлю, если Россия ударит по Банковой

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад нанести удар по Кремлю в случае, если Россия ударит по офису украинского лидера в Киеве. В интервью канадским телеканалам CTV и CBC он отметил, что в данном случае неважно, является ли Украина членом НАТО, потому что действия разворачиваются в Европе, передает издание «Страна.ua».

Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Неважно, Украина является страной НАТО или нет. Это происходит в Европе, — заявил Зеленский.

Поэтому, сообщил украинский лидер, он считает разумным предложение ответить ударом по Кремлю. По его мнению. как только прозвучало сообщение, что Россия нанесет удар по центру принятия решений в Киеве, то ответ мира должен заключаться в «ответном ударе» по Москве.

«Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься, тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве», — процитировал возможный ответ «мира» Зеленский.

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