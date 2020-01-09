https://static.news.ru/photo/596ee322-337c-11ea-85db-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Канады, Великобритании и США поделиться данными разведки о крушении самолёта. Представители стран накануне заявили, что по их информации украинский Boeing 737 был сбит над Тегераном ракетой, выпущенной с территории Ирана.

Версия попадания ракеты в самолет не исключается, но по состоянию на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнёров — прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин, — заявил Зеленский.

Президент Украины также добавил, что 10 января проведёт переговоры с Государственным секретарем США Майком Помпео о ходе расследования катастрофы.

Версию крушения Boeing 737 представил 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что пассажирский лайнер был сбит ракетой «земля — воздух», выпущенной с территории Ирана. Такую информацию ему представили разведывательные службы. С аналогичным заявлением выступил и премьер Великобритании Борис Джонсон. Кроме того, американские СМИ со ссылкой на несколько источников сообщили, что этой версии придерживаются и спецслужбы США. Президент Дональд Трамп также публично высказал личное предположение об именно таком характере катастрофы.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел аварию рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Авиаперевозчик заявил, что лайнер был под управлением опытных пилотов. Судно вышло с завода в 2016 году, а последнее техническое обслуживание прошло 6 января.

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения самолёта. Часть из них не разглашается. Общественности, как писал NEWS.ru, были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Иранские авиаслужбы придерживаются версии, что украинский Boeing 737 упал из-за возгорания двигателя.