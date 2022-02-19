Зеленский призвал прекратить разговоры о возможном вторжении России

Для оказания помощи Украине Западу не нужно постоянно говорить о возможных датах российского вторжения. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции безопасности. Он подчеркнул, что Киев не станет «кланяться» за оказанную партнёрами помощь, поскольку считает её взносом Запада за безопасность в Европе, сообщает ТАСС.

Зеленский добавил, что в ближайшее время намерен инициировать саммит с участием Украины, Германии и Турции, посвящённый проблемам безопасности в Европе.

Что касается Донбасса, а также Крыма, президент Украины заверил, что их возвращение в состав страны будет осуществляться только мирным путём. Он заявил, что Киев настаивает на разблокировке переговорного процесса по Донбассу, но при этом не собирается ограничиваться только форматом переговоров.

Кроме того, Зеленский попросил Запад дать честные ответы на вопросы о перспективах вступления его страны в Евросоюз и НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил на Мюнхенской конференции, что Украина в обозримом будущем членом НАТО не станет. Он пояснил, что данного вопроса даже нет в повестке.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, в свою очередь, отмечала, что непринятие Украины в члены НАТО не поможет разрешить нынешний кризис вокруг страны. При этом добавила, что решение о вступлении в Альянс Киев должен принимать самостоятельно.