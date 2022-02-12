Зеленский призвал немедленно ввести санкции против России

Евросоюзу следует незамедлительно ввести предупреждающие санкции против России для сдерживания агрессивных намерений Кремля по отношению к Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. При этом глава государства добавил, что является сторонником дипломатии и мирного урегулирования конфликта.

Президент Украины заявил о необходимости введения превентивных санкций против России для сдерживания агрессивных намерений Кремля. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом, — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

При этом глава государства подчеркнул, что Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Он добавил, что власти страны не исключают любого варианта развития событий, однако им не стоит поддаваться на провокации.

Мы находимся в этой ситуации с 2014 года. Сегодня для нас самый главный враг — это паника, — сказал Зеленский.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена располагает информацией о готовности России начать вторжение на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине, отметил он на недавнем брифинге.

Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО даже назвал конкретную дату нападения — 16 февраля. Он сослался на данные американской разведки.

В Кремле неоднократно опровергали сообщения о намерении России вторгнуться на территорию Украины.