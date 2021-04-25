Зеленский заявил, что США должны участвовать в переговорах по Донбассу

https://static.news.ru/photo/7abc8ca4-a668-11eb-ae40-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Минские соглашения нуждаются в большей гибкости и расширении числа участников переговоров в «нормандском формате» за счёт привлечения США. Об этом в разговоре с журналистами заявил украинский президент Владимир Зеленский. Слова политика приводит издание Financial Times.

Нынешнее содержание «Минска-2», подчеркнул Зеленский, не позволяет завершить конфликт в Донбассе. По мнению президента, проблема в том, что документ служит «целям прошлого, а не настоящего». Некоторые положения соглашений нуждаются в большей гибкости, в их действующей редакции реализация практически невозможна, сказал украинский лидер.

Мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день, — сказал Зеленский.

По словам президента, в переговорах также могли бы участвовать Великобритания и США. Предложения о прямом разговоре с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР украинский лидер отверг. Также он прокомментировал возможную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Как подчеркнул Зеленский, «не волнует место проведения, речь идёт о содержании разговора».

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны России прозвучала инициатива встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сказал, что приглашение в Киев президента России Владимира Путина было бы некорректным шагом.