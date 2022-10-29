Зеленский призвал исключить Россию из G20

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не место в «Большой двадцатке». Такой вывод он сделал после решения Москвы приостановить участие в зерновой сделке. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Сейчас нужна жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне «Большой двадцатки». Как Россия может быть среди других в G20 <...>. Это нонсенс, России не место в «Большой двадцатке», — сказал Зеленский.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке после нападения ВСУ на корабли Черноморского флота 29 октября. В ведомстве также отметили, что атака была совершена при участии специалистов из Великобритании.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в конце июля в Стамбуле. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений.

«Большая двадцатка» (G20) представляет собой неформальную организацию, объединяющую крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны мира.