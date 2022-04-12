Зеленский призвал ЕС окончательно отказаться от газа и нефти из России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить конкретные сроки отказы стран ЕС от российских газа и нефти. Об этом он заявил в своём обращении к парламенту Литвы, добавив, что нужно уже сейчас «одобрить по-настоящему мощное решение» по санкциям против России. Его слова передаёт РИА Новости.

ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти, — сказал Зеленский в своём обращении.

Он отметил, что некоторые страны ЕС до сих пор не могут определитьcя, когда они хотя бы ограничат покупку роcсийских энергоносителей. Зеленский также подверг критике европейские компании и банки, которые не только до сих пор не отказались работать на роcсийском рынке, но и «демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать Роcсию».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Западу предстоят трудные времена из-за отказа от ресурсов, поставляемых Россией. Несмотря на это, он призвал начать процесс «отвыкания» от нефти и газа. По его мнению, необходимо увеличить потребление низкоуглеродной энергии.