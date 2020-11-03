Зеленский призвал депутатов своей партии поддержать идею о роспуске КС

https://static.news.ru/photo/c00c6cd8-1d52-11eb-9601-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам пропрезидентской партии «Слуга народа» по поводу своей идеи распустить Конституционный суд (КС) страны. На заседании фракции в Раде он призвал нардепов проголосовать за законопроект о досрочном прекращении полномочий судей КС.

Соответствующее заявление 2 ноября распространила пресс-служба офиса президента.

Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда, — отметил Зеленский.

По его словам, Украина может лишиться международной финансовой помощи, поддержки со стороны ЕС, НАТО и Международного валютного фонда, если доверие общества к КС не будет восстановлено. Также под угрозой оказался безвизовый режим с Евросоюзом.

Конфликт возник 27 октября, когда КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование. После этого Зеленский заявил об угрозе нацбезопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский допустил роспуск Верховной рады при реальном политическом конфликте в парламенте. Зеленский предупредил, что подобное произойдёт в случае «политического коллапса». По его словам, если он увидит, что в Раде и в «Слуге народа» в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря ему и поддержке общества, — полный разнос, он допускает досрочное прекращение полномочий парламента.