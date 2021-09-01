Зеленский признался, о чём забыл поговорить с Байденом

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Немецкое издание Der Spiegek опубликовало материал о высказывании папы Римского Франциска о навязывании демократии в мире. Данную фразу понтифик приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель, но на самом деле её произнёс президент России Владимир Путин.

В время интервью испанской радиостанции COPE, комментируя ситуацию в Афганистане, Франциск заявил, что навязывание демократии и вмешательство извне вопреки народным традициям следует прекратить. При этом понтифик заявил, что фразу произнесла...