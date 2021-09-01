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Зеленский признался, о чём забыл поговорить с Байденом

03:16, 02 сентября 2021
Зеленский признался, о чём забыл поговорить с Байденом Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что забыл узнать у своего американского коллеги Джо Байдена детали его ответного визита на Украину. Слова украинского лидера приводит телеканала «Украина 24».

Надо было поговорить более детально о визите президента США. Но до этого наши команды коммуницировали и мы по телефону коммуницировали относительно визита. Я думаю, что президент приедет на Украину, — сказал Зеленский.

1 сентября прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Американский президент в ходе общения заявил, что хотел бы снова побывать на Украине, которую он посещал в 2017 году в статусе вице-президента при правлении Барака Обамы.

Итогом нынешнего саммита стало совместное заявление глав Украины и США..

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