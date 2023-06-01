Зеленский признал преимущество российской авиации в зоне СВО

Фото: МО РФ

Преимущество в небе в зоне боевых действий находится на стороне России, заявил в ходе саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас Киеву не хватает современных истребителей, однако в скором времени они будут переданы западными партнерами.

У нас нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у Российской Федерации. Но мотивация у нас сильнее. <...> До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что большинство лидеров стран Запада пообещали в ближайшее время отправить самолеты на Украину, а до их прибытия ВСУ необходимо больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время. Он при этом допустил, что эта задача потенциально реализуема военным путем. По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО. Милли подчеркнул, что США продолжат предоставлять помощь Киеву.

В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что в рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.