Зеленский признал дезертирство бойцов ВСУ: новости СВО на утро 13 апреля

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против амнистии для дезертиров. Он признал, что однажды из-за бегства с позиций одного из подразделений ВСУ в плен попало множество украинских военных, оказавшихся в окружении.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 12 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о дезертирстве подразделения ВСУ

Зеленский объяснил, что всего «один человек» сумел надавить на свое окружение, запугать его, и подразделение ВСУ отошло. Его потом нашли, добавил украинский лидер, и заставят ответить по закону. Поэтому нельзя всех обобщенно амнистировать, подчеркнул он.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По информации начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигмы, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли на Купянском направлении до 210 военнослужащих, четыре САУ, арторудие и шесть минометных расчетов. Он рассказал, что были также ликвидированы станция РЭБ и два склада боеприпасов.

Фото: МО Украины

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристами и операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки были уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика», САУ Krab польского производства, самоходная пушка «Гиацинт-С», орудие М119 производства США, а также шесть минометных расчетов.

Также военнослужащим разведывательного подразделения группировки войск «Запад» удалось вскрыть замаскированные позиции и ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении. Для подавления опорных пунктов они использовали 82-мм миномет «Поднос». Корректировка огня выполнялась операторами беспилотных летательных аппаратов.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, в результате чего системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что никто из жителей не пострадал, однако повреждения получил один автомобиль. Информация о других последствиях атаки уточняется.

В Никитовском районе Горловки (ДНР) из-за атаки дрона ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС РФ, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, в момент инцидента огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме, который загорелся из-за сброса взрывчатого вещества с БПЛА. В МЧС добавили, что спасатели получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Фото: МО РФ

По предварительным данным, в результате обстрела Вооруженными силами Украины жилого сектора Токмака погибли шесть человек, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что среди них один ребенок. Не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения и травмы, уточнил Рогов.

Также об атаке ВСУ на город заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Глава региона проинформировал, что без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажных строений. Он предупредил о возможности повторных атак противника.

Может ли Киев добиться мира без ущерба суверенитету

Украина может добиться мира без ущерба суверенитету, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. По его словам, для этого всего лишь нужно выполнить требования, лежащие в основе специальной военной операции. Все условия, озвученные Россией, хорошо известны, отметил дипломат.

Он напомнил Киеву про историю нацистской Германии и Японии того времени, которые расстались с нацизмом и милитаризмом, но не исчезли как государства. По мнению Небензи, Украина бы могла поступить так же, если бы не контроль со стороны Запада.

Где могут пройти переговоры РФ и Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китай готов предоставить России и Украине необходимые условия для переговоров, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, Пекин выступает за созыв конференции, которую бы признавали Москва и Киев.

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