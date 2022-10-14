Зеленский признал давление на ВСУ из-за мобилизации в России

Фото: Ukrainian President'S Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащие страны испытывают «чувствительное» давление из-за увеличения численности российских войск, благодаря частичной мобилизации в РФ. Он добавил, что Россия якобы направляет на фронт тысячи мобилизованных. В этих условиях, продолжил украинский лидер, понадобиться дополнительная военная помощь западных партнеров.

Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. Создается дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление, — рассказал Зеленский.

Он обратился к военнослужащим Украины и призвал не расслабляться.

Поставляемые Украине Соединенными Штатами зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS ожидает та же незавидная участь, что и американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил военный военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, для поражения подобного рода ЗРК у России есть все средства.

Эксперт рассказал, что американские ЗРК NASAMS на сегодняшний день являются новой надеждой Вооруженных сил Украины на противовоздушную оборону. Главная цель поставок на Украину американских средств ПВО, по мнению военного аналитика, это борьба против крылатых ракет ВС России, а именно против «Калибра», «Оникса», Х-101 и Х-155. Кнутов же считает, что новую украинскую ПВО ждет участь Javelin и HIMARS.