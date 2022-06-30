Зеленский пригрозил Сирии санкциями

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Сирии санкциями в случае признания страной ДНР и ЛНР. Он заявил, что никаких отношений после этого с САР не будет, сообщает «Страна.ua».

Речь идёт о заявлении сирийского МИД о том, что республика решила признать независимость ЛНР и ДНР. На это отреагировал Зеленский, заявивший, что в этом случае «никаких отношений с Сирией у Киева не будет».

А санкции будут, — приводит фразу украинского президента издание.

На заявление сирийских властей отреагировали и на Донбассе. Посол ЛНР Родион Мирошник сообщил, что республика будет ждать соответствующих документов, прежде чем даст оценку жесту Дамаска. Пока, по его мнению, это только изъявление намерений.

Ранее сирийские власти сообщили, что решили признать независимость ЛНР и ДНР. Такое решение они обосновали стремлением наладить связи с республиками во всех сферах.