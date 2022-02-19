Зеленский пригрозил отказом от неядерного статуса Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, передаёт «Коммерсант». По его словам, в случае, если это вновь не удастся и Украина не получит гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума, Киев признает его недействительным.

Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение,— сказал президент.

Зеленский напомнил, что за отказ от ядерного оружия, находящегося на территории Украины, страна получила гарантии безопасности, однако они были нарушены. Поэтому теперь, по его словам, они вправе требовать обеспечения гарантий безопасности и мира.

Напомним, что в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, согласившись отказаться от ядерного оружия в обмен на обязательства России, США и Великобритании «уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины».

Накануне, вечером 18 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.