Зеленский пригласил нового британского премьер-министра на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что пригласил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Украину. Глава государства добавил, что позвонил Сунаку перед тем, как записать видеообращение. Он не уточнил при этом, когда может состоятся потенциальный визит и принял ли приглашение глава британского правительства.

Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину, — рассказал Зеленский.

Сунак в свою очередь заверил Зеленского, что Киев может рассчитывать на помощь Лондона.

Читатели Daily Express ранее осудили нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака из-за слов о том, что страна переживает экономический кризис из-за двух важнейших факторов: последствий коронавируса и российской спецоперации на Украине. Многих возмутило то, что Сунак по сути продолжает риторику своих предшественников.

Новый глава правительства при этом пообещал, что Британия переживет экономический кризис. Некоторые решили напомнить главе кабмина, что именно он занимал должность министра финансов Великобритании, поэтому не стоит искать в других причину происходящего в стране.