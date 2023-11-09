Зеленский придумал, кто лучше всех сможет править миром Президент Украины Зеленский: собаки правили бы миром лучше людей

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский (справа)

В мире не было бы войн, если бы им правили собаки, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции Reuters NEXT. Размышления главы государства по видеосвязи вызвали смех у журналистов.

Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей, — сказал он.

В ходе этой же пресс-конференции Зеленский озвучил и свой главный страх о том, что позиции некоторых республиканцев в США, по его мнению, представляют опасность для Украины. Он заверил, что народ боится голосов этих политиков и не без причин. Также президент дал понять, что Киев готов к изменению внешней политики Вашингтона. В своем обращении к американцам Зеленский подчеркнул, что Украина просто продолжит сражаться самостоятельно, если США перестанут ее поддерживать.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Фил Джиральди обратил внимание, что в Вашингтоне наконец-то осознать неспособность Киева одержать победу. Кроме того, подчеркнул эксперт, американские власти поняли, что президент Украины не справился с ролью «борца за свободу», которую для него подготовили США. По мнению эксперта, теперь Вашингтон подталкивает Киев к поиску альтернативных вариантов действий, подводит к снижению накала боев. Поэтому в ближайшие месяцы ситуация начнет понемногу меняться, уверен Джиральди.