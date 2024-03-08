Появилось видео с Зеленским в Турции Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию, сообщило украинское издание «Страна.ua». Глава государства проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудит мирные инициативы. Также запланированы встречи с представителями турецких оборонных предприятий.

На опубликованном в Сети видео президент Украины сообщает, что своим указом присвоил имя «Гетман Иван Выговский» второму корвету класса Ada, который для ВМС Украины строится в Турции.

В соответствующем документе, опубликованном на сайте президента Украины, подчеркивается, что корвет так назван «с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля».

О строительстве второго корвета типа Ada для Военно-морских сил ВСУ сообщалось в августе 2023 года. Закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

Первый противолодочный корвет класса Ada, построенный в Турции для ВМС Украины, был назван «Гетман Иван Мазепа» и спущен на воду в октябре 2022 года. В церемонии приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская.