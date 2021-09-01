Зеленский представил план трансформации Украины на $277 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Вашингтоне план трансформации Украины, в котором значатся свыше 80 проектов на сумму $277 млрд. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства.

По словам Зеленского, с помощью этого амбициозного плана можно построить успешную и устойчивую Украину. Документ определяет видение развития страны на ближайшие годы. Заложенные в нём проекты предусматривают финансирование за счёт государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с американским лидером Джо Байденом. Ожидается, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение Штатов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил, что тема «Северного потока — 2» является для Киева больным вопросом. Он отметил, что в случае окончания строительства газопровода украинская сторона поборется по поводу того, как он будет работать.