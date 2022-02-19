Зеленский предложил встретиться российскому президенту

Президент Украины Владимир Зеленский на 58-й конференции по безопасности в Мюнхене

Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене, трансляция которой велась на странице офиса Зеленского в Facebook, заявил, что не знает, чего хочет президент России Владимир Путин. По этой причине Зеленский предлагает организовать встречу.

Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться, — сказал Зеленский.

В ходе конференции украинский президент заявил о намерении созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. По его словам, в случае, если это вновь не удастся и Украина не получит гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума, Киев признает его недействительным.

Зеленский напомнил, что за отказ от ядерного оружия, находящегося на территории Украины, страна получила гарантии безопасности, однако они были нарушены. Поэтому теперь, по его словам, они вправе требовать обеспечения гарантий безопасности и мира.

Также президент сообщил, что сообщения о взрывах украинских снарядов на территории Ростовской области в России являются провокацией и не соответствуют действительности.

Американский президент Джо Байден раскритиковал решение Зеленского покинуть страну для участия в конференции в Германии в разгар кризиса на востоке Украины. Он назвал его не самым «мудрым» выбором. Он добавил, что в конечном счёте решение принимать именно Зеленскому.