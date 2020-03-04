https://static.news.ru/photo/57bb1360-5e2f-11ea-90f7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля председателем правительства страны.

Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича премьер-министром Украины, — говорится в проекте постановления на сайте Рады.

Ранее парламент проголосовал за отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины, что повлекло отставку всего кабмина. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал пост вице-премьера, министра развития общин и территорий Украины.

Как писал NEWS.ru, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировала кадровые перестановки. Об этом заявил руководитель фракции Давид Арахамия. По словам политика, необходимость кадровых изменений в кабинете министров стала одной из причин внеочередного заседания Верховной рады. Он не назвал, кого именно планируется заменить, но добавил, что поводом для подобного решения стали признаки неминуемого экономического кризиса и угроза эпидемии коронавируса.