Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что разведение войск в Донбассе может растянуться на 300 лет. Позицию главы государства озвучил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции.
Президент в своём плане по Донбассу предлагает не разводить войска, которые занимают участки в районе станицы Луганской, села Петровское и города Золотое, а развести их сразу по всей линии соприкосновения. Иначе мы будем разводить их 300 лет, — сказал Пристайко.
По словам Пристайко, план Зеленского включает в себя построение сильной экономики, консолидированного государства и сильной армии и исключает военный путь решения конфликта.
14 сентября глава украинского МИДа заявил, что разведение войск в районе станицы Луганской уже завершается. 15 сентября представители самопровозглашённой Луганской народной республики заявили об обстреле своей территории киевскими силовиками.
16 сентября сам Зеленский говорил, что одним из главных шагов на следующей встрече в «нормандском формате» должно стать принятие окончательного решения о разведении войск, писал News.ru.