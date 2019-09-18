Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саудовская Аравия обвинила Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco. Официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что у королевства есть доказательства причастности Тегерана к нападению на НПЗ.

По словам аль-Малики, есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена, передаёт ТАСС. Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке...