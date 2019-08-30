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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Литву принять участие в восстановлении Донбасса, в частности он пригласил литовцев на инвестиционный форум в Мариуполе. Предложение украинского лидера прозвучало на встрече с главой Литвы Гитанасом Науседой.

Как сообщается на сайте руководителя украинского государства, стороны также обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, в том числе в «нормандском формате». По итогам встречи Науседа пригласил украинского лидера в Вильнюс.

Ранее, как писал News.ru, Зеленский заявил, что готов лично защищать инвестиции в Украину. В этом он заверил представителей бизнеса в ходе своего визита в Польшу. По его словам, власти Незалежной подготовили более 70 законопроектов. Речь идёт о реформе правоохранительной и судебной систем.