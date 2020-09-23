Зеленский предложил Киев как место для центра по борьбе с дезинформацией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать на территории Украины международную штаб-квартиру по противодействию дезинформации. Такое заявление украинский лидер сделал на 75-й сессии ГА ООН, выступая в онлайн-формате.
Зеленский заявил, что на сегодня мир привык к «ужасным новостям» и катаклизмы «стали буднями». Но и эти новости забываются, когда «взрывается новая информационная бомба»,
Наша планета уже не такая большая. Это доказывают информационные угрозы миру. Когда дезинформация и «фейк-ньюс» могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательные процессы, — обосновал своё предложение Зеленский.
Именно поэтому, добавил президент Украины, его страна готова «инициировать создание в Киеве» штаб-квартиры международного офиса по борьбе с дезинформацией.
Ранее NEWS.ru президент Украины Владимир Зеленский ничего не сделал для того, чтобы улучшить взаимоотношения с Россией. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
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