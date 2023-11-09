Зеленский предложил доверить мир собакам: зачем он это сделал Reuters: Зеленский считает, что собаки правили бы миром лучше людей

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке заявил, что собаки правили бы миром лучше людей. Кто еще высоко оценивал способности животных и какой опыт у них в политической сфере?

Что сказал Зеленский

Украинский лидер выразил мнение, что в мире не было бы войн, если бы планетой правили собаки.

«Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если бы этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, что до сих пор заставляет его смеяться.

Представители СМИ засмеялись после ответа украинского президента.

Кто еще высоко оценивает возможности животных

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2008 году на презентации 9-го номера журнала Nevzorov Haute Ecole (NHE) в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга продемонстрировал кадры фильма «Урок латинского языка», на которых зафиксированы способности жеребца Каоги читать на латыни.

Перед лошадью стояли картины с разными предметами и таблички с буквами. Невзоров показывал на предметы, а затем лошадь по очереди брала зубами таблички, и журналист выкладывал правильно написанные на латыни слова.

«Откуда вообще взялась практика манежного чтения? Она зародилась в XVII веке по очень смешной причине: человеку надо было объяснить лошади, что ОН разумен. Лошадь ведь не считает нас разумными существами. Она относится к нам примерно так же, как мы бы относились к огромному спятившему муравью. Более того, опасному муравью, который заставляет ее делать что-то непонятное и ненужное. Вот поэтому и была изобретена система», — говорил Невзоров.

Фото: Okras/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Александр Невзоров

Самые известные животные-политики

В конце января 2012 года девятилетний кот по кличке Хэнк стал кандидатом на место в сенате от штата Вирджиния. Кот «объявил» о своем выдвижении, представив в качестве поддержки собственный сайт и странички в социальных сетях. Своей основной задачей Хэнк «называл» преобразования в социальной сфере жизни в США. По итогам голосования кот занял третье место.

«Америка — величайшая страна, в которой каждый может жить свободно, учиться и работать и получить сотни возможностей для будущего», — гласил предвыборный лозунг животного.

В политике было несколько случаев, когда четвероногие кандидаты одерживали верх над людьми. В 1981 году лабрадор-ротвейлер Боско Рамос обошел двух кандидатов и занял пост почетного мэра города Санол, штат Калифорния. Избрание пса дало повод Китаю заявить о свободных выборах как о нефункциональных. После этого заявления Боско вместе с защитниками свободы выборов принял участие в акции протеста в Сан-Франциско.

В течение 13 лет пес служил городу: выступал в вечерних новостях, принимал участие в игровых, а также во многих других передачах. Жители Санола установили на центральной̆ площади бронзовую скульптуру Боско.

В городе Талкитна на Аляске в 1997 году местные жители были недовольны кандидатами-политиками, и поэтому граждане решили избрать на этот пост бесхвостого котенка по кличке Стаббс. Кандидатуру котенка выставили в шутку, но в итоге все население (900 человек) проголосовало за кота.

Стаббс занял должность мэра, так как общество решило с помощью кота на таком посту повысить привлекательность района в плане туризма. Мэрия кота расположилась в главном офисе магазина Nagley’s General Store.

В 2012 году Стаббс вновь был переизбран на должность почетного мэра. 21 июля 2017 года кот скончался во сне в возрасте 20 лет.

Фото: Jenni Konrad/CC BY-SA 2.0/flickr Мэр Стаббс

В американском городе Лахитас есть целая династия козлов, которые «правят» населенным пунктом с 1986 года. Действующий представитель — козел Генри Клей III. Назвали козла в честь государственного деятеля Генри Клея — американского юриста, политического и государственного деятеля.

В 1990-х годах на пост мэра деревни Рэббит Хэш в штате Кентукки избрали немецкую овчарку Гуфи. Это произошло в ходе сбора средств для местной церкви, когда каждый прихожанин мог за доллар проголосовать за своего кандидата. Голосовать можно было множество раз. Гуфи обошел политика, получив целых 8000 голосов, а церковь при этом заработала $8000.

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