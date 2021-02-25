Зеленский позвал НАТО в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/1a7dd5f0-7774-11eb-b1b0-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Киев заинтересован в усилении присутствия стран НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Беседа состоялась по телефону, сообщает офис Зеленского. В распространённом заявлении сказано, что глава государства «подчеркнул актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Чёрном море». Он также высказался в поддержку расширения масштабов деятельности военно-политического блока в регионе.

Столтенберг, как говорится в сообщении, отметил, что Альянс приложит необходимые усилия для увеличения присутствия в Чёрном море. Кроме того, генсек организации добавил, что и НАТО, и члены блока должны усилить помощь в подготовке Вооружённых сил Украины.

Ранее бывший глава штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил, что Москва должна жёстко отреагировать на безнаказанные действия кораблей ВМС США в Чёрном море после того, как США направили в регион эсминец «Дональд Кук», а также корабль «Портер». При этом он подчеркнул, что не нужно развязывать военные конфликты, достаточно прибегнуть к механизмам давления, писал NEWS.ru.