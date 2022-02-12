Зеленский позвал Байдена «как можно скорее» приехать на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена «как можно скорее» посетить Украину. Украинский лидер снова попросил у президента США финансовую и военную поддержку, сообщает CNN.
Визит главы США в украинскую столицу на фоне текущего кризиса маловероятен,
Кроме этого, Владимир Зеленский попросил у президента США очередную дополнительную военную и финансовую поддержку для страны.
Байден и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер подчеркнул приверженность США суверенитету Украины. Беседа глав государств длилась около 50 минут.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter сообщил, что в разговоре с американским коллегой Джо Байденом обсудил вопросы безопасности. Также были затронуты существующие риски, экономика и санкции против России.