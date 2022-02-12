Зеленский позвал Байдена «как можно скорее» приехать на Украину

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Основатель украинского интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон записал обращение к президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к российским матерям. У украинцев есть Родина, и они будут её защищать вне зависимости от того, какие планы на неё имеет российский лидер, отметил журналист в видеообращении, опубликованном «Гордоном».

Гордон снял видео в центре Киева, где он и родился. Журналист указал, что находится на площади Льва Толстого, который, узнав о «планах» Путина, «наверняка перевернулся бы в гробу, и не...