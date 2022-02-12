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Зеленский позвал Байдена «как можно скорее» приехать на Украину

23:11, 13 февраля 2022
Зеленский позвал Байдена «как можно скорее» приехать на Украину Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена «как можно скорее» посетить Украину. Украинский лидер снова попросил у президента США финансовую и военную поддержку, сообщает CNN.

Визит главы США в украинскую столицу на фоне текущего кризиса маловероятен, говорится в сообщении телеканала со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Кроме этого, Владимир Зеленский попросил у президента США очередную дополнительную военную и финансовую поддержку для страны.

Байден и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер подчеркнул приверженность США суверенитету Украины. Беседа глав государств длилась около 50 минут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter сообщил, что в разговоре с американским коллегой Джо Байденом обсудил вопросы безопасности. Также были затронуты существующие риски, экономика и санкции против России.

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