https://static.news.ru/photo/79687dd2-dfa8-11e9-aec2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский (справа) Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом выступил с обвинениями Германии и Франции в несоблюдении антироссийских санкций.

Он заявил, что обсуждал этот вопрос с лидерами этих стран Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, следует из стенограммы разговора, опубликованного на сайте Белого дома.

Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны в этом вопросе с санкциями. Они не соблюдают санкции, — подчеркнул украинский лидер.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.