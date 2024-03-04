Зеленский пожаловался на использование Польшей ситуации на Украине Зеленский: ситуация на границе Польши с Украиной вышла за нормы морали

Фото: Karol Serewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация на границе Польши с Украиной, которую продолжают блокировать польские фермеры, вышла за пределы «и экономики, и морали», заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Варшаве не следует использовать проблемы Киева «во внутренней политической борьбе».

Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали, — потребовал украинский лидер.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором поляки разбивают лобовые стекла у купленных в Европе для нужд ВСУ джипов. Автомобили стояли на границе с Украиной, их готовили к перевозке в Киев.

Забастовка фермеров, заблокировавших КПП Польши, может спровоцировать на Украине дефицит цитрусовых и морепродуктов, и как следствие, рост цен, предупреждал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Польские аграрии протестуют против бесконтрольного ввоза продукции и требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским дальнобойщикам после 24 февраля 2022 года.

В феврале Зеленский предлагал Варшаве провести переговоры на высшем уровне на границе двух стран. Однако встреча польских чиновников с украинскими коллегами по поводу транспортной блокады не состоялась. Поляки не приехали.