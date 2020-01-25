https://static.news.ru/photo/83ba9e0c-3efb-11ea-9630-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему важно вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Информацию опубликовала газета «Известия».

Владимир Зеленский сообщил, что прямые переговоры могут помочь вернуть пленных и ускорить завершение конфликта на Донбассе.

Я интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. И у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру <...> Погибли люди — это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны, — привели слова Владимира Зеленского в газете.

Он также добавил, что ситуация в Донбассе «навсегда оставит шрам» между странами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров России и Украины пока не планируется, но может быть проведена, в случае необходимости, в любой момент.