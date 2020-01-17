https://static.news.ru/photo/f552a69e-3925-11ea-bce5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти и установить причастных к записи совещания премьер-министра Алексея Гончарука. Глава государства дал на это две недели.

Требую, чтобы за две недели, как можно скорее, мы с вами получили информацию — кто вёл записи <...> Найти, кто это сделал, и с этим разобраться, — цитирует Зеленского «Интерфакс».

По его словам, в СМИ была информация о присутствии тех или иных должностных лиц при этом разговоре. Президент поставил задачу выяснить, действительно ли «все эти люди были участниками или нет». Глава государства призвал разработать меры, направленные на то, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности, — заключил он.

Разговор, о котором идёт речь, произошёл 16 декабря 2019 года. На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает на то, что у него «туман в голове». Кроме того, он рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.

После скандала премьер-министр Украины подал в отставку, писал NEWS.ru.