Зеленский потребовал «безостановочно давить» на Россию

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо непрерывно усиливать давление на Россию, сообщает URA.RU. Глава государства отметил, что это необходимо делать на всех уровнях, чтобы западные партнеры «это чувствовали». По его словам, следует ограничить возможности России в обходе западных санкций.

Надо постоянно усиливать давление <...> Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении <...> Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем. Шаг за шагом. Безостановочно, — сказал Зеленский.

Украинский лидер при этом не уточнил, каким образом от собирается достичь этой цели.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что по состоянию на 15 марта российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.

Он также утверждает, что отдельные части украинских войск предпринимают попытки отступления из Артемовска по проселочным дорогам и полям. При этом из-за весенней распутицы украинская военная техника застревает в грязи и становится легкой мишенью.