Зеленский посудится с ведущим ТК «Прямой» за оскорбления в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/92162652-b01a-11ea-b39c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на ведущего телеканала «Прямой» Сергея Пояркова. Суть иска состоит в «угрозе или насилии государственного или общественного деятеля».

Рассматривать заявление президента будет Киевский городской суд, первое заседание состоится 30 июня. В материалах дела Поярков проходит как обвиняемый, а Зеленский — как потерпевший, сообщает портал «РБК-Украина».

Подробности дела не приводятся, но известно, что Поярков не раз обзывал главу государства в прямом эфире. Телеведущий позволял себе такие эпитеты, как «маленькое чмо» и «криворожский ссыкунчик». Поярков отпускал грубости и в адрес отца президента, а также называл его «тупым». Возможно, это и станет предметом иска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали поздравление от бывшего президента страны Петра Порошенко. Обращение действующего главы государства Владимира Зеленского было пущено ими в эфир уже после полуночи, 1 января.