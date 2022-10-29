Зеленский попытался оправдаться за теракт, который сорвал зерновую сделку

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Россия якобы остановила экспортную зерновую инициативу не из-за теракта, который ВСУ устроили на Черноморском флоте. Украинский лидер добавил, что Москва якобы давно планировала выйти из сделки. Он при этом не привел доказательства своих утверждений.

Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не их сегодняшнее решение, — рассказал Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Россия приостановила действие зерновой сделки «под надуманным предлогом».

Москва приостанавливает действие продуктовой сделки на неопределенный срок из-за невозможности обеспечить безопасность участвующих в ней судов, заявили ранее в МИД России. Решение было принято в связи с атакой ВСУ на корабли Черноморского флота и гражданские судна в Севастополе, которую в ведомстве назвали терактом.

В министерстве добавили, что соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, который контролирует транспортировку украинского продовольствия.