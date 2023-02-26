Зеленский попросит у США исполнить желания ВСУ CNN: Зеленский передаст США список желаемого оружия

Фото: U.S. Air Force/via Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Президент Украины Владимир Зеленский передаст членам палаты представителей Соединенных Штатов из Республиканской партии список оружия, необходимого для ВСУ, сообщают источники CNN. По их словам, в перечень также войдут истребители F-16, поставки которых накануне исключил президент США Джо Байден.

Зеленский, который встречался с председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами палаты представителей Республиканской партии, сказал группе, что планирует отправить им список вооружений, в который входят истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией, — пишут авторы CNN.

Сам Маккол во время поездки в Киев признался, что встреча с Зеленским была очень продуктивной. Он выразил надежду, что в скором времени боевые действия на территории страны прекратятся, и для этого Соединенные Штаты готовы рассмотреть весь список необходимого для победы оружия.

Накануне Байден заявил о том, что он исключает передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению американского лидера, эти истребители Киеву сейчас не нужны. Немного ранее в журналистском пуле Белого дома заявили о том, что Байден и Зеленский имели «частный разговор» по поводу поставок штурмовиков F-16, однако подробности беседы раскрывать не стали.